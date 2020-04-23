23 Nis 2020 12:13
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News Code: 83761888
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Alüminyum üretimi yüzde 63 artacak

Alüminyum üretimi yüzde 63 artacak

Tahran, IRNA- İran İslam Cumhuriyeti Sanayi, Maden ve Ticaret Bakannı ıza Rahmani, külçe Alüminyum üretim miktarının geçen sene 276 bin ton oluğunu ve üretim artışı ve Salko projesinin tamamlanması ile bu rakamın 450 bin tona artacağını söyledi.

Rahmani yaptığı açıklamada Güney Alüminyum projesinin tamamlanması ile üretim miktarının 785 bin tona ulaşacağını belirterek, projenin 1.2 milyar dolar yatırım ile Fars ilinin Lamerd kentinde tamamlanmak üzere olduğunu söyledi.

Rahmani, Salko projesi için 170 milyon dolara bir iskele yapıldığı, bu projede kullanılan teknolojinin yeni olduğunu söyledi.

Rahmani, Salko projesi ile 1500 kişiye direkt ve 5000 kişiye endirekt istihdam sağlanacağını söyledi.

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2012

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