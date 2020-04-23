Alüminyum üretimi yüzde 63 artacak

Rahmani yaptığı açıklamada Güney Alüminyum projesinin tamamlanması ile üretim miktarının 785 bin tona ulaşacağını belirterek, projenin 1.2 milyar dolar yatırım ile Fars ilinin Lamerd kentinde tamamlanmak üzere olduğunu söyledi.

Rahmani, Salko projesi için 170 milyon dolara bir iskele yapıldığı, bu projede kullanılan teknolojinin yeni olduğunu söyledi.

Rahmani, Salko projesi ile 1500 kişiye direkt ve 5000 kişiye endirekt istihdam sağlanacağını söyledi.

Twitter'da Takip Ediniz. @Irna_Turkish

2012