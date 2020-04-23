Nemeki: Korona’ya yakalanma oranı İran’da yüzde 53 azalmıştır

Nemeki, Dünya Sağlık Örgütü (WHO) Başkanı ve Doğu Akdeniz Ülkeleri Sağlık Bakanları video konferansında yaptığı açıklamada 18 gün önde düzenlenen son toplantıdan bu yana İran’da korona virüse yakalanma oranının yüzde 53 ve vefat edenlerin sayısın da yüzde 30 azaldığını ve yakalanan sayısının 50 bin 468 kişiden 84 bin kişiye ulaştığını söyledi.

Sosyal mesafe kuralına uyulmasının sağlanması ile WHO sağlık protokolleri gözetilerek az tehlikeli bazı mesleklere başlama izni verildiğini, ulaşımın başladığını fakat camiler, okullar, üniversiteler ve umumi mekanların kapalı olduğunu ve 10 gün içinde bu hususta karar alınacağını söyledi.

Korona ile ilgili bir komite oluşturulduğunu ve hastalarla ilgili sonuçların bu komite tarafından kayıt altına alındığını ifade eden Nemeki, komitenin ilk raporunun yayınlandığını söyledi.

Bu krizin, uluslararası düzeyde acil durum yönetiminin devletler ve uluslararası kurumların önceliklerinin başında yer alması gerektiğini vurgulaya Nemeki, onlarca yıldan bu tarafa Doğu Akdeniz bölgesinde çeşitli acil durumlar yaşandığını ve bunlardan dolayı bu yöndeki hazırlıkların güçlenmesi gerektiğini söyledi.

Sağlık konusunun gelişmenin ekseninde yer aldığını ifade eden Nemeki, bu konunun maalesef hükümetler tarafından slogan düzeyinde kaldığını fakat WHO tarafında üye ülkelerin uygulanması için bir çerçevenin düzenlenmesi gerektiğini söyledi.

İlaç ve aşıya ulaşmada eşitlik sağlanması ve tek taraflı politikalarla yasa dışı ambargolar aleyhine ortak tutumun WHO tarafından dikkate alınması gereken hususlar olması gerektiğini ifade eden Nemeki, üye ülkelerin WHO ile ortak yıllık programlarında korona virüsün sosyal sağlık üzerindeki tahrip edici etkilerini daha çok dikkate almalarını istedi.

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2012