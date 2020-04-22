22 Nis 2020 20:09
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News Code: 83761369
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Tahti Revançi: Amerika’nın bölgeden çıkması halkın ortak isteğidir

Tahti Revançi: Amerika’nın bölgeden çıkması halkın ortak isteğidir

New York, IRNA- İran’ın BM Daimi Telmsilcisi Mecid Tahti Revançi, Amerikan ordusunun bölgede var olmasının sorunların temel kökeni olduğunu belirterek, bölge halkın ortak isteminin bu güçlerin bölgeyi terk etmesi olduğunu söyledi.

Asya Times İnternet Portalına demeç veren Tahti Revançi, ‘’Bölgedeki bir çok sorunun kökeninde ABD ordusunun varlığı vardır, ayrıca Amerika’nın tek taraflı nükleer anlaşmadan çekilmesi bölgedeki gerginlikleri arttırmıştır. Bir bu durumdan sorumlu değiliz, ABD binlerce mil uzaktan bölgeye gelmiştir.’’ dedi.

ABD’nin bölgeye milyarlarca dolar sattığını ve bölge ülkeleri arasında ihtilafları alevlendirdiğini belirten Tahti Revançi, yapılması gerekenin ABD güçlerinin bölgeyi terk etmesi olduğunu söyledi.

İran’ın her zaman komşuları ile barış içinde yaşamak istediğini ifade eden Tahti Revançi, bundan dolayı İran Cumhurbaşkanının geçen sene Barış Hürmüz Planının sunduğunu söyledi.

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2012

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