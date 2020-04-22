Irakçi, uluslararası camianın Amerika ambargolarına tepki vermesini istedi

Irakçi, Norveç Dışişleri Bakanlığı Müsteşarı Tore Hatrom ile yaptığı telefon görüşmesinde bu konuyu belirtti.

Irakçi, korona virüsün tüm dünyada yaygınlaşması ve tüm ülkelerin bununla mücadele etmesi gerektiğine vurgu yaparak, Amerika’nın İran aleyhindeki ambargolarına işaretle uluslararası camianın buna karşı çıkmasını istedi.

İki ülke siyasi istişarelerinin bir sonraki bölümünün Oslo’da düzenlenmesi, Hürmüz Barış Planı, Afganistan’da barış ve istikrar, Irak’taki son durum ve Yemen’e insani yardımlar görüşmede gündeme geldi.

Norveçli yetkili de görüşmede iki ülke istişarelerinin devamını istedi ve korona sonrası Irakçi’yı Oslo’ya davet etti.

Twitter'da Takip Ediniz. @Irna_Turkish

2012