Astana süreci ülkeleri istişarelerin devamına vurgu yaptılar

İran Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, üç ülke dışişleri bakanlarının tele konferans yöntemiyle toplantısı bugün düzenlendi.

Bölge ve Suriye’deki son gelişmelerin incelenmesi için düzenlenen toplantıda, 3 ülke dışişleri bakanı Idlib’deki son durum, Anayasa komitesi, Amerika’nın tek taraflı ambargolarının ortadan kalkması, avarelerin dönüşleri hakkında istişarelerde bulundular.

Taraflar görüşmede Suriye’nin bağımsızlık, milli egemenlik ve toprak bütünlüğüne saygı, Suriye krizinin siyasi yollarla çözülmesi ve teröristlerle muhaliflerin ayrıştırılması konusuna vurgu yaptılar.

Görüşme öncesi Suriye’yi ziyaret eden Zarif, görüşmede, Idlib’deki gelişmelere değinerek, Suriye hükümetinin tüm ülke genelindeki egemenliği ve terörizmle mücadeleye vurgu yaptı.

Zarif, BM Suriye Temsilcisi Pederson ile son istiarelerine değinerek, kendisinin Suriyeliler arasındaki görüşmelere destek verdi ve Anayasa komitesinin çalışmalarında yabancıların müdahalelerden kaçınılmasının gerekli olduğunu ifade etti.

Zarif, korona virüsüne değinerek, İran aleyhindeki ambargoların İran’ın bu konudaki mücadelesinde ciddi bir engel olduğunu söyledi.

Zarif, Suriyeli avarelerin güven içinde ülkelerine dönmesi gereğine vurgu yaparak, Siyonist rejimin Suriye’ye sürekli şekilde saldırılarına işaret ederek, bu saldırıların bölge istikrar ve barışını tehdit ettiğini ve uluslararası kurallara aykırı olduğunu söyledi.

Üç ülke Dışişleri Bakanı tele konferansta tüm düzeylerde istişarelerin devamı ve korona virüs sonrasında liderler zirvesinin İran’da düzenlenmesine vurgu yaptılar.

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2012