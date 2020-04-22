Ruhani: İran-Türkiye ticareti devam etmeli

İran ve Türkiye Cumhurbaşkanları bugün bir telefon görüşmesi yaptı.

Ruhani görüşmede, Ramazan ayının gelişini Türkiye devleti ve milletine tebrik ederek, bu ayın Müslüman Türk ve İran halkları ve tüm Müslümanlar için hayırlere ve bereketlere vesile olmasını temenni etti.

Korona virüsün yayılmasının tüm dünya ülkeleri için zorluklar yarattığını belirten Ruhani, ‘’İan ve Türkiye zor günlerde yan yana olmuşlardır ve bugünde işbirliğimizi arttırarak bir birimize yardım etmeliyiz. ‘’ dedi.

İran’ın korona ile mücadelede değerli tecrübeler kazandığını ifade eden Ruhani, iki ülkenin bu hususta tecrübelerini paylaşmayı istedi.

İki ülke arasındaki ticaret hacminin artmasına vurgu yapan Ruhani, iki ülke arasında sağlı protokollerinin uygulanması ile bunun sağlanmasını istedi.

Amerika’ın İran aleyhindeki zalimce ambargolarına ve IMF’de kredi alamaması için çabalarına değinen Ruhani, tüm ülkelerin Amerika’nın insanlık dışı baskıları karşısında durması gerektiğini söyledi.

İran, Türkiye ve Rusya liderlerin Astana süreci çerçevesindeki anlaşmaların uygulanması için istişarelerinin önemli olduğunu ifade eden Ruhani, ‘’Hepimiz Suriye ve bölge halkın istikrara kavuşması için çaba harcamalıyız. Umarım 3 ülkenin çabaları ile tüm bölgede tam barış ve istikrarın sağlamasına şahit oluruz. ‘’ dedi.

Ruhani, Türkiye Cumhurbaşkanının İran-Türkiye ve Rusya Liderlerinin Astana süreci liderler konferansının tele konferans yöntemiyle yapılmasını desteklediklerini söyledi.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da Ramazan ayının İran devleti ve milletine kutlu olmasını belirterek, ambargolara İran devleti ve milletinin korona ile ilgili mücadelesinin değerli olduğunu belirtti ve iki ülke ticari ilişkilerinin sağlık protokolleri çerçevesinde devam etmesi gerektiğini söyledi.

Türkiye’nin her zaman Amerika’nın İran aleyindeki zalimce ambargolarına karşı olduğunu ifade eden Erdoğan, mevcut şartlarda uluslararası camianın bu hususta direniş göstermesini temenni etti.

Erdoğan, dost ve kardeş İran ve Türkiye’nin bu zor günleri işbirliği ve birliktelikle gerid bırakacaklarını söyledi.

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2012