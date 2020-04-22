İran’da koronadan iyileşenlerin sayısı 63 bin 113'e ulaştı

Dünden bu yana 1194 kişide daha korona virüs tanısı konulduğuna dikkati çeken Cihanpur, son 24 saatte bu vakalardan 94’ünün daha yaşamını yitirdiğini söyledi.

Cihanpur, bugüne kadar İran'da korona virüsünden hayatını kaybedenlerin sayısının 5 bin 391'e, bu hastalığa yakalananların sayısının 85 bin 996’ya yükseldiğini, 63 bin 113 kişinin ise iyileştiğini bildirerek koronavirüs hastalarından 3 bin 311 kişinin kritik durumda ve yoğun bakımda olduğunu kaydetti.

Ülkede şimdiye kadar 377 bin 396 korovavirüs tanı testinin gerçekleştirildiğine işaret eden Cihanpur, Hastalığın yönetilen aşamasındayız ve Koronavirüs hastalığının kontrollü süreci devam ettirildi. Bu durumun devam etmesi, bireysel ve halk sağlığı noktalarına uyulmasına bağlıdır. . Önümüzdeki günlerde ve haftalarda akıllı mesafe protokollerini takip ederek ve doktorların söylediklerini takip ederek daha iyi haberleri duyurmayı umuyoruz’diye ekledi.