Mazenderan'a 18 milyon dolarlık yabancı yatırım

İRNA’ya konuşan Heyranpur, ‘Mazenderan ili, geçen yıl üretim ve endüstriyel projelere yapılan yabancı yatırımlar ve bu projelerin işleyişi açısından ülkedeki 31 il arasında ilk sırada yer aldı. Geçen yıl Mazenderan'da 25.6 milyon dolarlık yatırımla üç enerji santrali projesi hayata geçirildi ve bu yatırımdan ilde yaklaşık 40 kişi için istihdam yaratıldı’ dedi.

12 bin 240 milyar Riyal kredi ile bu sektörde 53 proje çerçevesinde 22 küçük ölçekli santralin işletmeye açıldığını belirten Heyranpur, geçen yıl köylülere yaklaşık 3 bin 772 istihdam projesine 4 bin 60 milyar Riyal kredisi ödendiğini ifade etti.

Mazandaran ili,% 28'i sanayi sektöründe,% 52'si hizmet ve turizm sektörlerinde ve yaklaşık% 20'si tarım sektöründe faaliyet gösteren 3.258.000 nüfusa sahiptir.