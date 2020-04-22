22 Nis 2020 15:50
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News Code: 83760979
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Mazenderan'a 18 milyon dolarlık yabancı yatırım

Mazenderan'a 18 milyon dolarlık yabancı yatırım

Sari, İRNA- Mazenderan Valiliği Ekonomi İşleri Koordinasyon Yardımcısı Hüseyin Heyranpur, geçen yıl bu ilde enerji santrali projelerini uygulamak için 18.2 milyon dolarlık yabancı yatırım yapıldığını bildirdi.

İRNA’ya konuşan Heyranpur, ‘Mazenderan ili, geçen yıl üretim ve endüstriyel projelere yapılan yabancı yatırımlar ve bu projelerin işleyişi açısından ülkedeki 31 il arasında ilk sırada yer aldı. Geçen yıl Mazenderan'da 25.6 milyon dolarlık yatırımla üç enerji santrali projesi hayata geçirildi ve bu yatırımdan ilde yaklaşık 40 kişi için istihdam yaratıldı’ dedi.

12 bin 240 milyar Riyal kredi ile bu sektörde 53 proje çerçevesinde 22 küçük ölçekli santralin işletmeye açıldığını belirten Heyranpur, geçen yıl köylülere yaklaşık 3 bin 772 istihdam projesine 4 bin 60 milyar Riyal kredisi ödendiğini ifade etti.

 Mazandaran ili,% 28'i sanayi sektöründe,% 52'si hizmet ve turizm sektörlerinde ve yaklaşık% 20'si tarım sektöründe faaliyet gösteren 3.258.000 nüfusa sahiptir.

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