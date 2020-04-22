Petrol Bakanı: Petrol piyasasının küresel iş birliğine ihtiyacı var

Kabine toplantısı sırasında konuşan Zengene, petrol piyasasındaki aşırı arzın çok yüksek olduğunu kaydederk, ‘Petrol tüketiminde keskin bir düşüşe neden olan korona krizi, havacılık endüstrisinin önemli bir kısmının kapatılmasına neden oldu’ ifadesini kullandı.

Zengene ham petrole olan talebin keskin bir şekilde düştüğününe değinerek, ’Yılın ikinci çeyreğine ilişkin tahminler, piyasanın arzda 3 milyon varil artışla karşı karşıya kalacağını gösteriyordu. Ancak korona salgını sonucu bu rakam günlük 14 milyon varile çıktı. Bu da bu yılın ikinci çeyreğinde 11 milyon varil talep düşüklüğü anlamına geliyor’ değerlendirmesini yaptı.

Petrol rezervlerinin ve talebinin durumu ile korona sonunun belirsizliğinin fiyatların artışa direnmesine ve sorunların daha da kötülermesine neden olduğunu ile getiren zengene, ‘Brent petrolünün 20 doların altına ve OPEC sepetinin 14.5 dolara düştüğü bu dönem, başka hiçbir zaman görülmemiştir’ diye belirtti.

OPEC'in hareketlerinin tek başına yeterli olmadığına dikkati çeken Zengene, OPEC ve OPEC dışı üreticilerin üretimi azaltması gerektiğini, tüm dünyanın korona ile mücadelede iş birliği yapması gerektiği gibi, petrol piyasasında denge için de iş birliğinin zorunlu olduğunu sözlerine ekledi.