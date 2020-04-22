Korona teşhis kitleri Fransa’dan ithal edildi

Namdar, ’Bazergan Gümrüğü, Bazargan'a bir kilometre mesafede bulunan Sarısu üzerinden tüm ilaç kargolarını ithal etmeye hazır’ diyerek, ’Uluslararası nakliye şirketleri, Türk Gümrükleri ile koordinasyon sağlamak ve tıbbi kargo taşımak için kamyonlarının bilgilerini Bazergan Gümrüğüne bildirebilirler’ dedi.

Sadık Namdar, ‘Bu, İran ve Türkiye'nin sınır yöneticilerinin ülkenin tıp departmanının yöneticilerine vereceği anlaşma ile Maku'daki Sarısu sınır pazarı aracılığıyla ülkeye giren üçüncü ilaç nakliyesidir’ dedi.

Namdar, bu yükün yaklaşık 6 ton ağırlığında 38 palette bir tıra yüklenerek ülkeye girdiğini söyleyerek, 'Kargonun kabul edilip teslim alınmasından ve gümrük prosedörlerinin yapıldıktan sonra 443 bin 685 Euro değerinde kargo bir tırla Tahran Peyam Gümrüğüne doğru yola çıktı’ diye belirtti.

Namdar,’ Almanya'dan satın alınan 26 tonluk ilk ilaç sevkiyatı 20 gün önce ülkeye aynı pazardan giriş yaptı’diye ekledi.

Sarısu Çarşısı, Maku İlçesi ile Türkiye'nin Ağrı ilindeki Doğubayızıt sınır kenti arasında yer alan bir sınır pazarıdır.