Askeri uydunun başarılı fırlatılması, İran'ın savunma gücünü artırdı

Bugün Devrim Muhafızlar tarafından Nur-1 isimli askeri uydunun başarı ile fılatılarak yörüngeye yerleştirilmesini İslam İnkılabı Rehberi Ayetullah Hamanei ve İran halkına tebrik eden General Selami, 'Bu uydunun başarılı şekilde fırlatılması, İran'ın savunma gücünün yeni boyutlarını genişletti ve Devrim Muhafızlarımızın uzaya ayak basmasına enden oldu' diye konuştu.

Devrim Muhafızları gibi güçlü bir savunma kuvvetinin uzay teknolojilerini elde etmesinin güçlü kılan olanaklara uaşmak için bir zorunluluk olduğuna dikkati çeken General Selami, 'Günümüzde dünyanın güçlü orduları, uzayda yer almadan kapsamlı savunma haritasına sahip değiller ve bizi uzaya intikal ettirerek güç yelpazemizi artıran bu üstün kılıcı teknolojiyi elde etmek, stratejik bir kazanım sayılmaktadır' değerlendirmesinde bulundu.

Çok amaçlı bu uydunun uzaya fırlatılmasının bilgi teknolojileri ve istihbarat savaşlarında İran için katma değer sağlayacağının altını çizen General Selami, 'Bu uydu sayesinde istihabat savaşlarında güçlü imkanlara kavuşabiliriz' diye ekledi.

Nur-1 isimli İran'ın ilk askeri uydusunun Devrim Muhafızları Ordusu tarafından başarı ile yörüngeye yerleştirildiği açıklandı.

Devrim Muhafızları Ordusu tarafından yapılan açıklamada, bugün sabah saatlerinde İran'ın merkez çöllerinde yerleşik Ghased isimli 2 aşamalı uydu fırlatıcı ile İran'ın ilk askeri uydusu olan Nur-1 adlı uydunun başarı ile uzaya fırlatılarak yerküreye 425 kilometre uzaklıkta yörüngeye yerleştirildiği duyurulduç.

Bu başarı, uzay alanında İran için büyük bir kazanım ve yeni bir gelişmedir.

İran Uzay Kurumu Başkanlığı Genel Müdürü ve Uzay Yüksek Konseyi Sekreteri Said Kurbani geçtiğimiz aylarda, 92 ülkenin uzay teknoloji ve hizmetleri sektöründe aktif olduğunu, 58 ülkenin uydu tasarım ve yapım imkanına kavuştuğunu ve İran'ın da aralarında bulunduğu 10 ülkenin uydu fırlatma gücünü elinde bulundurduklarını açıklamıştı.

Uydu yapımı alanındaki faaliyetlere işaret eden Kurbani, 'Zafer uydusunun başarısız fırlatılması, bize göre yenilgi değildir, zira uydu fırlatıcının hızı yeteri seviyede değildir. Zaman yardımcı olsaydı Zafer uydusu yörüngeye yerleşecekti ve çok yakında bu konuda gereken teknolojiyi elde edeceğiz' dedi.

Zafer-2 uydusunun yapım aşamasında olduğuna değinen Kurbani, 'Nahid haberleşme uydusunu hazırladık. 2021 yılına kadar da birçok uyduu tasarlayıp üretmeyi hedefliyoruz' değerlendirmesinde bulundu.

İletişim ve Bilgi Teknolojileri Bakanlığı'nın gerekli koordinasyonları yaparak uydu tasarım ve yapımının hızlandırılmasını gündemine aldığına dikkati çeken Uzay Kurumu Başkanlığı Genel Müdürü ve Uzay Yüksek Konseyi Sekreteri Said Kurbani, küçük uydular üzerinde daha az masraflı faaliyetlerin halen devam ettiğini duyurdu.