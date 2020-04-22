Korona salgını sonrası 14 bin İran vatandaşı çeşitli ülkelerden yurda döndü

Yol ve Şehircilik Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Birinci Yardımcısı İshak Cihangiri'nin de katıldığı bir tıoplantıda konuşan Ademnejad, 'Başta Dışişleri ve Sağlık bakanlıkları olmak üzere tüm organ ve kurumların koordinesi ile vatandaşlarımızı sağlık kurallarına riayet edilerek ülkeye getirmeye çalıştık. Vatandaşlarımız genellikle hedef ülkeye boş giden uçaklarla ülkemizi getirildi' dedi.

Sınırlardaki sorunlara da işaret eden Ademnejad, 'Sınırlar kapalıdır ancak koşullar gittikçe iyileşmekte ve bütün tarafların onayladığı olumlu protokol ve işlemlere riayet edilerek, sınırlar yavaş yavaş açılmaktadır' diye belirtti.

Ülkede temel mallar ve mal dağıtımı meselesine de değinen İranlı yetkili, 'Bütün sorunlara rağmen temel malların dağıtımı önceliğimize dönüşmüş ve bu konu, iyice ülke çapında yerine getirilmektedir' diye ekledi.