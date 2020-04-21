21 Nis 2020 23:55
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News Code: 83760056
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Son bir ayda 5 yabancı yatırım projesi Horasan Rezevi’de onaylandı

Son bir ayda 5 yabancı yatırım projesi Horasan Rezevi’de onaylandı

Meşhed, IRNA- Son bir ay zarfında 5 yeni yabancı yatırım projesinin Horasan Rezevi ilinde onaylandığı bildirildi.

Horasan Rezevi Ekonomi Bakanlığı İl Müdürü Hüseyin Emir Rahimi yaptığı açıklamada, korona virüse rağmen son 30 günde Horasan Rezevi ilinde 20 milyon dolar’lık 5 yeni yatırım projesinin onaylandığını belirtti.

Rahimi, projelerin inşaat, seracılık, uluslararası ulaştırma ve tekstil alanlarında olduğunu ve Afganlı ile Hintli yatırımcılarla tarafından uygulanacağını söyledi.

Rahimi, bir Hintli yatırımcının inşaat alanında 16.8 milyon dolarlık yatırım ile ilk sırasa yer almakta olduğunu belirtti.

Horasan Rezevi yabancı yatırımcı çekme olarak İran’da ilk sırada yer almaktadır.

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2012

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