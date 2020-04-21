21 Nis 2020 23:52
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News Code: 83760053
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İranlı araştırmacılar korona ve İnfluenza’nın artması konusunda ikazda bulundu

İranlı araştırmacılar korona ve İnfluenza’nın artması konusunda ikazda bulundu

Sari, IRNA- Birkaç İranlı araştırmacı İngiltere’nin ‘’British Medical Journal’’ dergisinde bir makale yayınlayarak, korona ve İnfluenza’nın sonbahar ve kış aylarında artması hususunda ikazda bulundular.

İranlı doktorlar Emir Hüseyin Tekyan, Mohsen Arabi ve Hacer Hakiki tarafından yapılan araştırmada korona virüs aşısının bir seneden önce aşısının bulunamayacağı ve sonbahar ile kış aylarında korona ve İnfluenza’nin yayılması ile dünya’nın Covi-Flu krizi ile karşı karşıya geleceği ikazı yapıldı.

Araştırmacılar makalelerinin bir bölümünde İran sağlık sisteminin ambargolara rağmen korona virüs ile mücadelede dayandığının takdire şayan olduğunu belirttiler.

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