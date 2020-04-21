Ruhani, AB’den Amerika’nın yasa dışı uygulamaları karşısında görevini yapmasını istedi

İspanya Başbakanı Perdro Sanchez ile bir telefon görüşmesi yapan Ruhani, mevcut zor şartlarda ülkelerin insani ilişkileri örnek alarak düşmanca politikaların karşısında durması gerektiğini AB ve İspanya’nın Amerika’nın yasa dışı uygulamaları karşısında durmalarını istedi.

İran’ı İspanya ile korona virüs ile ilgili tecrübelerini paylaşmak istediğini ifade eden Ruhani, Amerika’nın korona ile mücadele zamanında İran aleyhindeki ambargolarını şiddetlendirdiği ve hatta ilaçlar için ambargo uyguladığını söyledi.

İran’ın İMF’den korona virüs ile mücadele için kredi istediğini ifade eden Ruhani, Amerika’nın buna karşı çıktığını ve AB ile İspanya’dan bu yasa dışı tutum karşısında tutum sergilemelerini beklediklerini söyledi.

Sanchez’in iki ülke dışişleri bakanlarının görüşmesi yönündeki önerisine sıcak baktıklarını ifade eden Ruhani, tüm ülkelerin nükleer anlaşma ile ilgili taahhütlerini yerine getirmeleri durumunda İran’ın da taahhütlerine geri döneceğini söyledi.

Sanchez de Amerikan ambargolarının İran ekonomisi ve halkın sağlığına şiddetle etki ettiğini belirterek, ülkesi ve AB’nin bu ambargoları onaylamadığını söyledi.

İran-İspanya ilişkilerinin iyi olduğunu ifade eden Sanchez, mevcut şartlarda iki ülkenin ekonomik ilişkilerini başlamasının önemli olduğunu söyledi.

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2012