21 Nis 2020 23:28
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News Code: 83760041
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Tahran Belediye Başkanı İstanbul ve Muskat Belediye Başkanları ile korona konusunu görüştü

Tahran Belediye Başkanı İstanbul ve Muskat Belediye Başkanları ile korona konusunu görüştü

Tahran, IRNA- Tahran Belediye Başkanı Piruz Hanaçi, İstanbul ve Muskat Belediye Başkanları ile yaptığı görüşmelerde korona virüs ile mücadelenin tek yolunun uluslararası işbirliği olduğunu bildirdi.

Hanaçi, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, ‘’Korona virüs için bir aşı bulunmadığını fakat tüm uluslararası krizlerle tek yolun uluslararası işbirliği olduğuna inanıyorum. ‘’ dedi.

Hançi, bugün İstanbul ve Muskat Büyükşehir Belediye Başkanları ile görüştüğü ve her zaman yan yana olacaklarını söyledi.

İran’da son rakamlara göre korona’ya yakalananların sayısı 84 bin 802 kişidir ve şu ana kadar virüsten 5297 kişi hayatını kaybetmiş ve 60 bin 965 kişi de iyileşmiştir.

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2012

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