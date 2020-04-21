Tahran Belediye Başkanı İstanbul ve Muskat Belediye Başkanları ile korona konusunu görüştü

Hanaçi, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, ‘’Korona virüs için bir aşı bulunmadığını fakat tüm uluslararası krizlerle tek yolun uluslararası işbirliği olduğuna inanıyorum. ‘’ dedi.

Hançi, bugün İstanbul ve Muskat Büyükşehir Belediye Başkanları ile görüştüğü ve her zaman yan yana olacaklarını söyledi.

İran’da son rakamlara göre korona’ya yakalananların sayısı 84 bin 802 kişidir ve şu ana kadar virüsten 5297 kişi hayatını kaybetmiş ve 60 bin 965 kişi de iyileşmiştir.

Twitter'da Takip Ediniz. @Irna_Turkish

2012