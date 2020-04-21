Ruhani, Tahran- Moskova arasındaki anlaşmaların uygulanmasına vurgu yaptı

İran Cumhurbaşkanı Ruhani, Rusya Cumhurbaşkanı Veladimir Putin ile yaptığı telefon görüşmesinde dünyanın bir çok ülkesinde korona virüsün etkili olduğunu belirterek, dünya ülkelerinin işbirliği ile dünyanın yakında bu virüsten kurtulmasını temenni etti.

İki ülkenin virüsle mücadele işbirliğinin artmasına vurgu yapan Ruhani, ticari ilişkilerin saplık protokolleri çerçevesinde devam etmesi gerektiğini belirtti.

Amerika’nın mevcut zor şartlarda İran aleyhindeki zalimce ve yasa dışı ambargolarına değinen Ruhani, mevcut zor şartlarda dost ülkeler arasındaki işbirliğini artmasını istedi.

İki ülke arasındaki ilişkilerin son yıllarda dostça ve samimi olduğunu ifade eden Ruhani, iki ülkenin tüm alanlar özellikle ticari, ekonomik, bilimsel ve tıbbi alanlarda ilişkilerinin artmasını istedi.

Ruhani, Amerika ve Siyonist rejimin bölgedeki tahriklerine değinerek, bölge meseleleri ile ilgili iki ülke arasındaki istişarenin yanında İran-Türkiye ve Rusya liderlerinin Astana süreci çerçevesindeki istişarelerinin de devam etmesi gerektiğini söyledi.

Putin de Amerika’nın İran aleyhindeki ambargolarına değinerek bu ambargoların insan haklarına aykırı olduğunu söyledi.

Putin ayrıca iki ülkenin çeşitli bölgesel ve uluslararası konularda istişarelerine vurgu yaptı.

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2012