Ruhani: Bölge güvenliğinin temini bölge ülkelerinin işbirliği ile mümkündür

Ruhani, Katar Emiri Şeyh Tamim Bin Hamd Al-i Sani ile yaptığı telefon görüşmesinde dünya ülkelerinin korona virüs ile mücadelesinin önemli ve etkili olacağını belirtti.

İran’ın korona virüs ile mücadelede tecrübeleri paylaşmaya hazır olduğunu ifade eden Ruhani, saplık protokolleri çerçevesinde iki ülke ekonomik ve ticari ilişkilerinin devam etmesini istedi.

Amerika’nın İran aleyhindeki zalimce ambargolarına değinen Ruhani, bu ambargoların sadece uluslararası kuraların çiğnenmesi olmadığını Washington yönetiminin bu zor dönemde İMF’den İran’a kredi sağlanmasını engellemesinin insanlık dışı olduğunu söyledi.

Mevcut şartlarda tüm ülkelerin yan yana durarak Amerika’nın düşmanca tutumu karşısında tutumlarını belli etmeleri gerektiğini ifade eden Ruhani, bölge güvenliğinin temini için bölge ülkeleri arasında dostluk ve işbirliğinden başka bir yol olmadığını söyledi.

Şeyh Tamim de ülkesi ve İran arasındaki ekonomik ve ticari ilişkilerin gelişmesi gerektiğine vurgu yaparak, Amerika’nın İran aleyhindeki ambargolarının zalimce olduğunu ve mevcut şartlarda Amerika’nın ambargolarının son bulması gerektiğini söyledi.

Bölgedeki sorunların devam ettiğini ifade eden Katar Emiri, işbirliği ve toplu çaba ile bölge sorunlarına çözüm bulunması temennisinde bulundu.

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2012