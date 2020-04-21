21 Nis 2020 22:23
Journalist ID: 1942
News Code: 83760014
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Laricani, TBMM’nin 100 yıl kuruluşunu kutladı

Laricani, TBMM’nin 100 yıl kuruluşunu kutladı

Tahran, IRNA- İslami Şura Meclis Başkanı Ali Laricani, TBMM Başkanı Mustafa Şentop’a bir mesaj gönderrek, TBMM’nin 100 yıl kuruluşlunu kutladı.

Laricani mesajında iki ülke arasındaki dostane ilişkilerin devamı ve güçlenmesine vurgu yaparak, iki ülke parlamentoları arasındaki işbirliğinin gelişmesinin iki ülke arasında yeni ufuklar açacağından emin olduğunu belirtti.

Laricani, İslam Şura Meclisinin iki millet menfaatleri doğrultusunda TBMM ile daha yakın işbirliğine hazır olduğunu ilan etti.

Laricani mesajının sonunda TBMM Başkanı ve milletvekilleri ile dost ve komşu Türk halkına esenlikler ve sağlık temenni etti.

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2012

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