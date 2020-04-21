Laricani, TBMM’nin 100 yıl kuruluşunu kutladı

Laricani mesajında iki ülke arasındaki dostane ilişkilerin devamı ve güçlenmesine vurgu yaparak, iki ülke parlamentoları arasındaki işbirliğinin gelişmesinin iki ülke arasında yeni ufuklar açacağından emin olduğunu belirtti.

Laricani, İslam Şura Meclisinin iki millet menfaatleri doğrultusunda TBMM ile daha yakın işbirliğine hazır olduğunu ilan etti.

Laricani mesajının sonunda TBMM Başkanı ve milletvekilleri ile dost ve komşu Türk halkına esenlikler ve sağlık temenni etti.

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2012