Urumiye gölünün suyu 5 milyar metre küpe yaklaşmakta

Urumiye gölünü ihya komitesi il başkanı Ferhad Sarhoş, IRNA’ya yaptığı açıklamada gölün su seviyesinin 1271 metre 77 cm’ye ulaştığını belirterek, su seviyesinin bir öddeki yıla göre 28 cm arttığı söyledi.

Göl alanın bir önceki yıla göre 182 km kare artarak 3140 km kareye ulaştığını ifade eden Sarhoş, Urumiye gölüne su taşıma projelerinin bu sene tamamlanacağını belirtti.

Sarhoş, projelerin uygulanması ile gölün su seviyesinin her sene bir metre artacağını ifade etti.

Urumiye Gölü'nun suyu, kuraklık nedeniyle 2003'te azalmaya başlamış ve göl 2013'te tamamen kuruma tehlikesiyle karşı karşıya kalmıştı. Ülke genelinde gölün kurtarılması için gösteriler düzenlenirken İran hükümeti, Urumiye Gölü'nü ihya etmek için yaptığı çalışmalardan bir netice alamayınca Türkiye başta olmak üzere uluslararası kamuoyundan destek talebinde bulunmuştu.

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2012