Lavrov: Amerika, korona virüse rağmen İran ambargolarından vazgeçmemektedir

Lavrov, Moskova’da bir toplantıda yaptığı açıklamada, Amerika’nın yasa dışı ambargolarının bazı ülkelerin halklarına ağır zararlar verdiğini söyledi.

Lavrov, batı ülkeler ve onların başında Amerika’nın insani nedenlerden dolayı ambargolara ara vermediğini ve korona ile mücadelede kullanılan malzemeleri ambargo listelerinden çıkarmadıklarını söyledi.

Lavrov, bu sınırlamaların İran, Rusya ve Kuzey Kore’nin virüsle mücadelede koruyucu malzemelere ulaşmasını engellediğini söyledi.

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2012