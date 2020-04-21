21 Nis 2020 18:13
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News Code: 83759821
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Lavrov: Amerika, korona virüse rağmen İran ambargolarından vazgeçmemektedir

Lavrov: Amerika, korona virüse rağmen İran ambargolarından vazgeçmemektedir

Tahran, IRNA- Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Amerika’nın korona virüsün varlığına rağmen İran, Kuzey Kore ve Rusya aleyhine uyguladığı yasa dışı ambargolardan vazgeçmediğini bildirdi.

Lavrov, Moskova’da bir toplantıda yaptığı açıklamada, Amerika’nın yasa dışı ambargolarının bazı ülkelerin halklarına ağır zararlar verdiğini söyledi.

Lavrov, batı ülkeler ve onların başında Amerika’nın insani nedenlerden dolayı ambargolara ara vermediğini ve korona ile mücadelede kullanılan malzemeleri  ambargo listelerinden çıkarmadıklarını söyledi.

Lavrov, bu sınırlamaların İran, Rusya ve Kuzey Kore’nin virüsle mücadelede koruyucu malzemelere ulaşmasını engellediğini söyledi.

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