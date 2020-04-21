İrlanda, İran aleyhindeki ambargoların kaldırılmasını istedi

Cawni, İran’ın Dublin Büyükelçisinin kendisine yazdığı mektupta, Amerikan ambargolarını dikkate almamalarına yönelik istemine karşın, ‘’İrlanda, tam olarak AB Dış Politika Komiserinin İran ile kanuni ticaretin devamı yönündeki tutumunu desteklemektedir. ‘’ dedi.

Cawni, AB’nin gelecek haftalarda bu hususta uygulamaları olacağını belirtti ve ülkesinin İran ile yapıcı iletişimin gelişmesi için her fırsatı değerlendireceğini söyledi.

Cawni, ‘’Dublin, korona virüsün tüm insanların sağlığı ile ilgili olduğunu ve bu meselenin siyasileşmesini istememektedir. ‘’ ifadesini kullandı.

İran’ın Dublin Büyükelçisi Mesut İslami geçen günlerde bazı İrlanda yetkililerini gönderdiği mektuplarla Amerika’nın İran aleyhine uyguladığı ambargolara aldırmamalarını istemişti.

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2012