Rusya: ABD koronaya rağmen İran'a karşı uyguladığı yaptırımlardan vazgeçmiyor

Rusya Gorçakov Kamu Diplomasi Vakfı'nda düzenlenen siyasi yuvarlak masada konuşan Lavrov, ABD'nin politikalarını eleştirerek, 'ABD'nin tek taraflı ve yasa dışı ambargoları, bazı ülke halklarına ağır zararlar vermiştir. Bunlardan bazıları İran, Kuzey Kore ve Suriye gibi ülkelerdir' diye konuştu.

Başta ABD olmak üzere Batılı ülkelerin yaptırımlara insani yönden ara verilmesine sıcak bakmadıklarını dile getiren Rus yetkili, 'Onlar korona ile mücadele gerekli tıbbi malzeme ve ürünlere ambargo uygulamaktan vazgeçmemektedir' açıklamasını yaptı.

Lavrov'a göre bu kısıtlama ve ambargolar, İran, Suriye ve Kuzey Kore gibi ülkelerin korona ile mücadele için gerekli ekipmanları almasının önüne geçmektedir.