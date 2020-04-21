21 Nis 2020 15:43
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News Code: 83759574
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Tahran Senfoni Orkestrası dünya müzisyenlerini evde müzik performansına davet etti

Tahran Senfoni Orkestrası dünya müzisyenlerini evde müzik performansına davet etti

Tahran, İRNA- Tahran Senfoni Orkestrası evde müzik performansı için dünya müzisyenlerini iş birliğine davet etti.

İRNA muhabirine açıklamalarda bulunan Rudeki Vakfı Halkla İlişkiler Dairesi Başkanı Ümit Sıddik, 'İran Ulusal Orkestrası'nın evde performanslarından sonra Rudeki Vakfı olarak Tahran Senfoni Orkestrası'nın evde sahne alması için çalışmalara başladık' dedi.

Evde sahnelenmesi planlanan bu müzik parçasının sahnelenmesi için dünya orkestraları şeflerine müzsiyen tanıtımı çağrısında bulunduklarını ifade eden Sıddik, bu müzisyenlerin Beethoven'in 9. Senfonisinin 'Neşeye Övgü' isimli parçasını çalacaklarını ve kaydın daha sonra internette yayınlanacağını duyurdu.

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