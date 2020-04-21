İran’da koronadan iyileşenlerin sayısı 60 bin 965'e ulaştı

Dünden bu yana 1297 kişide daha korona virüs tanısı konulduğuna dikkati çeken Cihanpur, son 24 saatte bu vakalardan 88’inin daha yaşamını yitirdiğini söyledi.

Cihanpur, bugüne kadar İran'da korona virüsünden hayatını kaybedenlerin sayısının 5 bin 297'ye, bu hastalığa yakalananların sayısının 84 bin 802’ye yükseldiğini, 60 bin 965 kişinin ise iyileştiğini bildirerek koronavirüs hastalarından 3 bin 357 kişinin kritik durumda ve yoğun bakımda olduğunu kaydetti.

Ülkede şimdiye kadar 365 bin 723 korovavirüs tanı testinin gerçekleştirildiğine işaret eden Cihanpur, ‘İnsanların kişisel ve halk sağlığı ipuçlarına ve akıllı mesafelere daha fazla dikkat ederek virüsle başa çıkmalarına yardımcı olacağını umuyoruz. korona, ülkede 126 laboratuvarda meslektaşlarımızın çabalarıyla tanımlanmıştır. Kademeli düşüş son günlerde devam ediyor ve önümüzdeki günlerde insanlara daha iyi haberler vermeyi umuyoruz’dedi.