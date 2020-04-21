İran petrol gelirlenin kaybı şartlarına kendini adapte etmiştir

Cumhurbaşkanlığı Birinci Yardımcılığı'nan yapılan açıklamaya göre, Yol ve Şehircilik Bakanlığı üst düzey yetkilileri ile bir araya gelen Cihangiri, dünya çapında petrol fiyatları ile ilgili haberlere işaret ederek, 'Kizler ve ABD'nin uyguladığı ambargolar, İran'ın şimdiki koşullarda ülkeyi yönetmek için gerekli hazırlıklara sahip olmasına neden olmuştur' ifadesini kullandı.

Dünya ekonomisinin dörtte birine sahip ABD'de üretilen petrol fiyatı, dün akşamdan itibaren eksilere düşmüş ve bu da diğer ülkelerin de koronanın ekonomik sonuçlarından nasiplerini alacaklarını göstermektedir.

'Petrokimya sanayi gibi petrole bağlı mallar ve hatta metaller bile koronadan olumsuz etkilenecekler' diyen Cihangiri, üniversite ve bilim merkezlerini bu krizle baş etmek için bilimsel yöntemler bulmaya ve devlet kurumlarını da bu koşullara uyumlu planlamalar yapmaya davet etti.

İran Konut Kurumu'nun deprem ve sel gibi doğal afteler sonucu hasar göre konutların onarımı ile ilgili çalışmalarından övgüyle bahseden Cihangiri, '2.5 milyon köy konutu onarılarak sahiplerine teslim edilmiştir' diye ekledi.