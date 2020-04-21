İran'ın dünya genelinde petrol ve doğalgaz keşfindeki sıralaması

İran Ulusal Petrol Şirketi'nden yapılan açıklamaya göre, bu yıl 8 adet yeni keşif kuyusunda kazı çalışmalarını başlatmak için planlamalar yaptıklarını dile getiren Hindi, 'Bu kuyulardan 6'sı karada ve ikisi denizdedir. Geçen yıl kazı çalışmaları başlatılan 5 diğer kuyunun üzerindeki çalışmalar da devam etmektedir' diye konuştu.

Geçen yılın petrol ve doğalgaz keşfi açısından verilmi geçtiğine işaret eden Hindi, 'Geçen yıl toplamda 60 platformda 18 bin metre keşif kuyusunun kazı çalışması tamamlandı. Bu bağlamda her y ortalama 5 adet keşif ve çıkarım platformu aktifti. Ayrıca 4 adet keşif kuyusunun kazı çalışmaları da tamamlandı ve diğer 5 kuyu üzerindeki faaliyetlerin de bu yıl bitmesi planlanıyor' değerlendirmesinde bulundu.

Hindi bu yıl 8 adet petrol ve doğalgaz rezerv kuyusunun kazı çalışmalarının sonuçlandırılmasını öngördüklerini sözlerine ekledi.