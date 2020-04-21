İran'da sanayi kuruluş ruhsat sayısında %14.2 artış yaşandı

Geçen yıl söz konusu ruhsatlarda yatırılan yatırım miktarı da %26 artarak 363 bin 418 milyar Tümen'e ulaştı.

Verilen sanayi kuruluş ruhstları sayesinde 633 bin 381 kişiye istihdam imkanının sağlandığı ve bu oranın bir önceki yıla göre yüzde 14.2 arttığı bilinmektedir. Öte yandan saanyi sektöründe yapılan yatırım miktarı ortalama %10.3 artışla her kuruluş için ortalama 13 milyar Tümen'i buldu.

Faaliyet ruhsat sayısında %2.9 büyüme

Ayrıca geçen yıl verilen faaliyet karne sayısı bir önceki yıla kıyasla yüzde 2.9 artış gösterdi.

Bu sektörde yatırım miktarında düşüş yaşanmasına rağmen verilen faaliyet ruhsatları sayesinde 106 bin 514 kişi için istihdam imkanı sağlandı.

sanayi sektöründe yatırım miktarı ortalaması ise bir önceki yıla göre her sanayi tesisi için 10.45 milyar Tümen oldu.