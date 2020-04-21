Irak, İran'la ortak ilaç üretim yapmak istiyor

İran'ın Bağdat Büyükelçisi, Irak Sağlık ve Çevre Bakanı Cafer Sadık Alevi ile bir araya geldi.

Irak Sağlık Bakanı bu görüşmede yaptığı açıklamada İran şirketlerini Irak'ta ortak bir ilaç üretim hattı oluşturulmasına katılmaya çağırdı.

İki taraf, Mehran, Şelemçe ve Çezabe sınırlarında bulunan ortak sınır kapılarının kapatılması ve yeniden açılması ve ticaret borsalarının kesilmesi konusu hakkında fikir alışverişinde bulundu.

Taraflar ayrıca işbirliği yapma yollarını, koronavirüs salgını ve bunun ekonomik işbirliği ve sınır ötesi ticaret üzerindeki olumsuz etkilerini de değerlendirdi.