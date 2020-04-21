Geçen yıl 105 binden fazla kitap yayınlandı

Bu dönemde (21 Mart 2018- 19 Şubat 2019 arası) bir önceki yıla kıyasla kitap sayısında yüzde 25'lik artış yakalandı.

Bu istatistiklere göre, geçen yıl yayınlanan 105 bin 058 kitaptan 75 bin 644'ü telif, 29 bin 941'i ise tercüme türünde yayınlandı. Telif edilen kitap sayısında 22 bin civarında artış gözlemlenmektedir.

Basılan kitap sayısı ise geçen yıl 148 milyon 981 bin 126 olarak gerçekleşti. Bu sayı 28 milyondan fazla arttı. Bir önceki yılın 11 aylık döneminde (21 Mart 2018- 19 Şubat 2019 arası) toplam kitap sayısı 120 milyon 547 bin 193 adet olmuştu.