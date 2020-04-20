Ruhani: Ülkelerin işbirliği ile korona virüs kontrol altına alınabilir

İtalya Başbakanı ile bir telefon görüşmesi yapan Ruhani, insanlarının canının korunmasının her şeyden önemli olduğunu belirterek, ‘’Bu zor şatlarda Amerika’nın İran halkına baskısı her zamandan daha fazla gayrı insanidir ve devam etmesi de büyük bir millet aleyhine vahşice bir cinayet olacaktır ve bu tün insanlık ilkeleri ve uluslararası kurallara karşıdır. ‘’ dedi.

Amerika’nın İran aleyhindeki yasa dışı ambargolarının bu zor dönemde devam ettiğini belirten Ruhani, Amerika’nın IMF tarafından İran’a kredi vermesine karşı gelmesine işaretle, Avrupa ülkeleri özellikle İtalya’dan bu zor dönemde bu hususta gerekeni yapmayı beklediklerini söyledi.

İran’ın nükleer anlaşma çerçevesindeki tüm taahhütlerini yerine getirmeye hazır olduğunu ifade eden Ruhani, karşı tarafın tüm taahhütlerini yerine getirmesi durumundan bunun mümkün olacağını söyledi.

Avrupa tarafından kurulan Özel Mali Mekanizma’nın (INSTEX) maalesef henüz etkili bir adım atmadığını ifade eden Ruhani, günümüzde siyasi konuların ortaya atılmasının insanların canından daha önemli olmaması gerektiğini söyledi.

Uluslararası camianın kaderinin bir birine bağlı olduğunu ifade eden Ruhani, Avrupa’nın özellikle İtalya’nın mevcut hassas şartlarda tüm milletlerin yararına eylemler gerçekleşmesini temenni etti.

Bölgenin istikrar ve güvenliğinin temin önemine değinen Ruhani, İran tarafından sunulan Hürmüz Barış Planı çerçevesinde bölge güvenliğin sırf bölge ülkeleri tarafından temin edileceğini ve yabancılar özellikle Amerika’nın c,nayet ve tehlikeli müdahalelerin bölge istikrarı tehdit ettiğini söyledi.

İtalya Başbakanı Giuseppe Conte de iki ülke arasındaki ilişkilerin genişletilip derinleşmesine hazır olduklarını belirterek, iki ülkenin de korona virüs ile boğuştuğunu ve bu hususta tecrübelerin paylaşımının yararlı olacağını belirtti.

Conte, İran ile nükleer anlaşması, INSTEX hususlarında işbirliğine hazır olduklarını ve bu konuda tüm ülkelerin ciddi katkısını istediklerini söyledi.

İran’ın bölgenin barış ve istikrarının temini ve terörizmle mücadeledeki rolüne değinen Conte, her zaman’ın İran’ın bölge istikrarındaki rolüne vurgu yaptıklarını söyledi.

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2012