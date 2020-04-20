Ruhani: Bölge güvenliğinin temini için dostluk ve işbirliğinden başka yol yoktur

Kuveyt Emiri Şeyh Sabah El Ahmad Cabir El Sabah ile bir telefon görüşmesi gerçekleştiren Ruhani, korona virüsten dolayı dünyadaki zor şartlara eğinerek, ‘’ Bölge güvenliğinin temini için bölge ülkelerinin dostluğu ve işbirliğinden başka yol yoktur ve umarın bu zor şartlardan dolayı bazı ülkeler hatalı tutumlarını gözden geçirirler ve insani ilişkileri temel alırlar. ‘’ dedi.

İran’ın korona virüs ile mücadelede iyi tecrübeler elde ettiğini ve bu tecrübelerini Kuveyt gibi dost ülkelerle paylaşmaya hazır olduğunu söyledi.

Kuveyt Emirinin bölge istikrarı için sarf ettiği çabaları takdir eden Ruhani, İran’ın bölge ve dünyada istikrar ve güvenliğin sağlanması ayrıca korona virüs ile mücadele için toplu işbirliğine hazır olduğunu belirtti ve Kuveyt’te bölge meseleleri ve Amerika’nın yanlış davranışları konusunda tutum sergilemesini beklediklerini söyledi.

İki ülke ilişkilerinin dostane olduğunu ifade eden Ruhani, bu ilişkilerin gelişmesini istediklerini ayrıca Kuveyt milletinin Ramazan ayını kutladığını söyledi.

Kuveyt Emiri de ülkesinin her zaman barış yanlısı olduğunu ve ülkesinin bölgedeki dostları ve kardeşlerinin d akıllı davranmalarını temenni etti.

Bölgedeki ülkelerin zor şartlarda olduklarını ifade eden Kuveyt Emiri, bu şartları geride bırakmak için herkesin işbirliği yapması gerektiğini söyledi.

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2012