20 Nis 2020 20:04
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News Code: 83758479
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Devrim Muhafızları Deniz Kuvvetlerinin yüzde 90 teçhizatları yerlidir

Devrim Muhafızları Deniz Kuvvetlerinin yüzde 90 teçhizatları yerlidir

Tahran, IRNA- İran İslam Cumhuriyeti Devrim Muhafızları Deniz Kuvvetleri Komutanı Alirıza Tenngsiri, bu kuvvetlerin kullandığı teçhizatların yüzde 90’anının ülke içinde üretiliğii ve kalan yüzde onun da teknik bilgilerinin ülke içinde mevcut olduğunu söyledi.

Devrim Muhafızları Deniz Kuvvetlerinin kullandığı teçhizatların yerli olmasının onur verici olduğunu ifade eden Tenngsiri, bir zamanlar Amerikan müsteşarları tarafından yönetilen Deniz Kuvvetlerinde en uzun menzilli füzelerin 45 km menzile sahip olduğunu fakat bugün yerli füzelerin menzilinin 700 km olduğunu söyledi.

İran Devrim Muhafızları ve Ordusunun Deniz Kuvvetlerinin durumunun eski ile kıyaslanmayacak kadar değiştiğini ve günümüzde bu güçlerinin kendi füzelerinin yanında gemileri ve hücumbotlarını da ürettiklerini söyledi.

Amerikan güçlerinin geçen haftalarda uluslararası kurallara karşı çıkarak İran’a ait bazı gemileri önlemeye çalıştıklarını fakat bunun gereken yanıtın verildiğini söyledi.

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2012

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