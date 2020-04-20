Zarif: General Süleymani’nin şahadeti ile İran’ın direniş cephesine desteğinde değişiklik olmamıştır

Zarif, Şam’da Cumhurbaşkanı Beşar Esat ile görüştü.

Esat görüşmede İran’da korona virüsten dolayı hayatlarını kaybedenlerden dolayı başsağlığı dileğinde bulunarak, General Süleymani’nin ülkesindeki terörizm karşıtı mücadelede eşsiz rolüne değinerek, bunu takdir ettiklerini söyledi.

Zarif, Cumhurbaşkanı Esat’a teşekkür ederek, Amerika’nın korona virüs ile mücadelede milletler aleyhindeki ambargoları kaldırmayarak esas niyetini gösterdiğini söyledi.

Zarif, Suriye temsilcilerinin General Süleymani’nin cenazesine katılmalarını takdir ederek, General Süleymani’nin şehit edilmesini İran’ın direniş cephesi ve terörizmle mücadeledeki yolunda bir değişikliğe sebep olmayacağını söyledi.

Zarif, yakın gelecekte İran, Türkiye ve Suriye ile Suriye konusunda yakın temaslar olacağını belirtti. Zarif ve Esat, Suriye’deki son gelişmeler ve siyasi süreçler hakkında görüş alış verişinde bulundular.

2012