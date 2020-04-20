Ruhani: İran, Korona ile mücadelede tecrübelerini Azerbaycan’la paylaşmaya hazırdır

Ruhani, Azerbaycan Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile yaptığı telefon görüşmesinde İran’ın korona virüs ile mücadelede tecrübelerini paylaşmanın yanında gerekli olduğunda Azerbaycan’a gerekli teçhizatları da vermeye hazır olduğunu belirtti.

Ruhani, yapılan uygulamalar, sağlık kadrolarının çabası ve halkın işbirliği ile korona virüse yakalanma seyrinin düşüşte olduğunu belirtti.

İki ülkenin zor günlerde bir birinin yanında olduğunu ifade eden Ruhani, Tahran-Bakü arasındaki tüm anlaşmaların uygulanmasını temenni etti ve iki ülke ilişkilerinin tüm alanlarda gelişmesini istedi.

Aliyev de ülkesinde korona virüs ile mücadele için yapılan uygulamalara değinerek, bu uygulamalar rağmen iki ülke arasındaki iletişim ve ulaştırma projelerinin devam ettiğini belitti.

İran’ın korona virüs ile mücadelesindeki başarısına değinen Aliyev, İran’ın güçlü bir sağlık sektörüne sahip olduğunu söyledi.

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2012