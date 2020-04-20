Iraklı Politikacı: İran ambargolarının kaldırılması için dünya genelinde kampanya düzenlenmeli

Eski Irak İnsan Hakları Bakanı olan El Beyati, İran ambargolarına karşı çıkmanın sadece İran devleti ve milletinin işi olmadığını tüm Müslüman ve hürriyet yanlısı ülkelerin bu politikalar karşısında direnmeleri gerektiğini söyledi.

El Beyati, IRNA’ya yaptığı açıklamada, korona ile mücadelede edilen bir dönemde Amerika’nın tek taraflı ve zalimce ambargoları ile mücadele etmeleri gerektiğinin beklendiğini belirterek, Trump direktifleri ile İran’a uygulanan ambargoların aslında İslam ve Müslümanlar aleyhine büyük bir komplo olduğunu belirtti.

El Beyati, ambargoların sadece İran’ı hedef almadığını İran’ın komşu ülkeleri dahil tüm İslam dünyasını hedef aldığını söyledi.

İran’ın her zaman Müslüman ve dünya’nın güçsüz ülkelerinin destekçisi olduğunu ifade eden El Beyati, İran’ın Irak, Suriye, Filistin ve Yemen ülkelerini savunmadaki olumlu tutumunun unutulmayacağını söyledi.

Amerikan ambargolarının o ülke için kara bir leke olduğunu ifade eden El Beyati, bu ambargoların Amerika’nın dünya milletlerinin haklarının hürriyeti ve hukukunu savunma gibi bir kaygısı olmadığını gösterdiğini söyledi.

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2012