Zarif, Suriye Cuhurbaşkanı ve Dışişleri Bakanı ile görüştü

Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, üst düzey Suriyeli yetkililerle görüşmek üzere Şam'da bulunan Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif, Şam Havalimanı'nda Suriye Dışişleri Bakan Vekili Faysal Mikdad tarafından karşılanmasının ardından, Suriye Cumhurbaşkanı Beşşar Esad ve Dışişleri Bakanı Velid Muallim'i ziyaret etti.

Zarif en son Mart ayında Suriye'yi ziyaret etmiş ve karşılıklı ilişkiler ile bölgesel gelişmeler hakkında Suriyeli yetkililerle görüşmüştü.

Bu yılın Ocak ayında ise Suriye Dışişleri Bakanı Muallim ve Savunma Bakanı General Ali Abdullah Eyyüp, Tahran'da İran yetkilileriyle bir araya geldi.