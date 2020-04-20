İsfahan ilinden yurt dışına 2 milyar 640 milyon dolarlık ihracat

İRNA’ya konuşan Muvaffak, başta Irak olmak üzere yeni hedef pazarları keşfetmek istediklerini ve öylece İsfahan ilinin üretim ve ekonomi sektörünü daha da canlandırmak istediklerini kaydetti.

Movefek, geçen yıl İsfahan'dan yurt dışına yapıaln ihracat değerinin 2 milyar 640 milyon dolar olduğunu sözlerine ekledi.

5 milyondan fazla nüfusa sahip İsfahan'da 263 bin kişinin istihdam edildiği 22 bin milyar Tümenlik sermayeli 9 binden fazla büyük ve küçük üretim birimi faaliyet göstermektedir. Bu ilde ayrıca 180 bin kadar mesleki birim ve esnaf ile bin milyar Tümen kadar yatırım yapılan 840 aktif maden işletilmektedir.