ABD'nin yasa dışı varlığı, bölgenin istikrarsızlığı ve güvensizliğinin asıl kaynağıdır

Video konferans aracılığıyla düzenlediği basın toplantısında konuşan Musevi, ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo'nun İran silahlı kuvvetlerinin bölgedeki devriyesi konusundaki iddiası ile ilgili olarak, 'Başta ABD'liler olmak üzere yabancı unsurların varlık göstermesini, tansiyon, istikrarsızlık ve güvensizlik kaynağı olarak görüyoruz. Onların varlığı gayrımeşru ve yasa dışıdır. Burası bizim bölgemizdir ve silahlı kuvvetlerimizin sorunsuz ve engel olmaksızın devriye yapmabilmesi lazım' ifadesini kullandı.

INSTEX Avrupalıların bütün taahhütlerini kapsamıyor

INSTEX'in uygulanması konusuna da değinen Musevi, 'Mali kanalın uygulanmasına sıcak bakıyoru ancak defalarca vurguladığımız gibi, bu Avrupalıların verdiği tüm taahhütleri kapsamıyor ve INSTEX aracılığıyla uygulanması gereken 11 taahhüdü hayata geçirmeleri gerekmektedir' diye konuştu.

BM İnsan Hakları İran Rapörtörü'nün İran'da tutukluların serbest bırakılması ile ilgili ayrımcılık yapıldığı iddiasına tepki gösteren Musevi, 'Ben bu raor ve iddiaları reddediyorum, zira Mart ayının sonuna kadar 95 bin tutuklu, yargıçların teşhisi ile izne çıkma hakkını elde etti ve birçoğunun da izin süresi uzatılmıştır' değerlendirmesinde bulundu.

ABD dünya kamuoyunu uyguladığı ekonomik terörden uzaklaştırmaya çalışıyor

Nükleer Anlaşma gereği kaldırılacak silah ambargosu ve ABD'nin bu ambargoyu uzatma çabalarına da değinen Sözcü, 'Kaderin acayiplik ve ironilerinden biri, Nükleer Anlaşma'yı ihlal eden ve yasaları çiğneyen bir hükümetin kendi ihlalllerini devam etmesine ve diğer ülkeleri de BM Güvenlik Konseyi'nin meşru kararını ihlal etmeye zorlamasına rağmen, bu kararı takip etmesidir. ABD, dünya kamuoyunu uyguladığı ekonomik terörden uzaklaştırmayı hedefliyor' diye ekledi.