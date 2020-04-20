İran’da günlük korona testi kapasitesi 15 bini aştı

İRNA’ya konuşan Mustafavi, İran'ın bu kapasiteyi ikiye ya da üçe katlama potansiyeline sahip olduğunu belirterek, koronayı teşhis etmek için bir laboratuvar ağı oluşturulduğunu ve bu hastalıktan kaynaklı tehdidi fırsata çevirmeyi başardıklarını dile getirdi.

Mustavafi, ‘Ülkede hastalığın bildirilmesinin ilk günlerinde 4 adet korona teşhis laboratuvarı mevcutken, şu anda, bu sayı hem kamu hem de özel sektörde 125'ten fazla olmuştur’ diyerek, İran'daki laboratuvar ağının geliştirilmesi ile, hasta çevresinde bu kişiyle yakın temasta bulunanlar için koronanın test edilecek koşullarının sağlandığını söyledi..

Bu yıl İran Pastör Enstitüsü 100. kuruluş yıldönümünü kutluyor.

Geride bıraktığımız 100 yıl boyunca çeşitli veba, çiçek hastalığı, verem hastalığı ve diğer hastalıkların kontrolünde önemli bir rol oynayan İran Pastör Enstitüsü, halihazırda İran Korona Teşhis Çalışma Grubu sorumluluğunu üstlenmeketdir.