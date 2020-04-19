İran koronavirüs tedavisinde kullanılan tıbbi malzeme ihracatı yapma gücüne ulaşmıştır

İran'ın koronavirüs ile mücadele için teşhis kitleri ve tıbbi ürünlerin üretim miktarını artırdığını dile getiren Settari, 'Şu an koronayı etkili bir şekilde kontrol etmek için tıbbi ürünleri ihraç etmeye hazırlanıyoruz” diye belirtti.

İçişleri Bakanlığı Korona Medya Değerlendirme Çalışma Grubu 4. toplantısına katıldıktan sonra gazetecilerin sorularını yanıtlayan Settari, 'Kolektif çabalar sayesinde İran, koronavirüs salgınıyla mücadele etmek için ilaçların geliştirilmesinde büyük adımlar attı' diye konuştu.

Settari, ülkedeki vantilatör ve çeşitli ameliyat odası cihazları gibi önemli tıbbi ekipmanların üretiminde büyük değişikliklere tanıklık ettiklerini ifade ederek, 'Böylece bilgi tabanlı şirketler artık gerekli onaylara sahip ve ürünlerini Avrupa'ya bile ihraç edebiliyorlar' diye ekledi.