Zarif: İran birkaç ay içinde solunum cihazı ihraç edecek

İran'ın birkaç ay içinde solunum cihazı ihraç etmeye başlayacağını duyuran Zarif, ABD Başkanı Trump'a hitaben, 'Tek yapmanız gereken şey, diğer ülkelerin ve özellikle benim ülkemin iç işlerine karışmayı bırakmanızır' ifadesini kullandı.

Bakan Zarif, ’Ve inanınız bana! Bizim hiçbir Amerikalı politikacının öğüdüne ihtiyacımız yoktur' diye ekledi.

Trump dün akşam Beyaz Saray'da düzenlediği basın toplantısında İran halkına yönelik korona krizi koşullarında uyguladığı teröre ve ABD'nin korona ile mücadele konusunda yaşadığı tıbbi malzeme yetersizliğe değinmeden yaptığı açıklamada, 'İran isterse onlara solunum cihazları sağlayabiliriz. Bu cihazlara ihtiyaçları varsa onlara gönderebiliriz. Bizde onlara gönderebileceğimiz binlerce solunum cihazı mevcut' dedi.