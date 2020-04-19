AB'den Hamun Sulak Alanı'nın canlandırılması için 10 milyon avroluk destek

Lahicanzade, ’İran Çevre Koruma Kurumu ile Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı arasında Sistan ve Baluçistan'ın kuzeyinde Hamun Sulak Alanı ekosisteminin restore edilmesi ve doğal kaynakların yönetimi konusunda imzalanan anlaşma kapsamında AB, 10 milyon avroluk mali yardım sağladı. Proje çerçevesinde sulak alan ekosistemlerinin restore edilmesi ve Hamun Sulak Alanı bölgesindeki yerel halk için alternatif geçim kaynaklarının desteklenmesi için doğal kaynakların yönetilmesi amaçlanıyor' dedi.
Nisan ayı başlarında imzalanan belgeye göre, projenin 5 yıl içinde uygulanacağını ve Avrupa Birliği'nden mali destek alınacağını dile getiren Lahicanzade, projenin amacıدهد Hamun Sulak Alanı'nın korunması ve yerel nüfusun yaşam kalitesinin iyileştirilmesi yönelik olduğunu açıkladı.
İran'ın güneydoğusunda yer alan Hamun Sulak Alanı, İran ve Afganistan arasında bölünüyor. İran'ın üçüncü, dünyanın yedinci büyük sulak alanıdır.
Tahran, İRNA- İran Çevre Koruma Kurumu Başkan Yardımcısı Ahmedrıza Lahicanzade, Avrupa Birliği ve Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı'nın Pakistan sınırındaki Hamun Sulak Alanı ekosisteminin canlandırılmsı için İran'a 10 milyon avro tahsis ettiğini duyurdu.
Lahicanzade, ’İran Çevre Koruma Kurumu ile Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı arasında Sistan ve Baluçistan'ın kuzeyinde Hamun Sulak Alanı ekosisteminin restore edilmesi ve doğal kaynakların yönetimi konusunda imzalanan anlaşma kapsamında AB, 10 milyon avroluk mali yardım sağladı. Proje çerçevesinde sulak alan ekosistemlerinin restore edilmesi ve Hamun Sulak Alanı bölgesindeki yerel halk için alternatif geçim kaynaklarının desteklenmesi için doğal kaynakların yönetilmesi amaçlanıyor' dedi.
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