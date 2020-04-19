19 Nis 2020 17:12
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News Code: 83756890
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AA: İRNA ile profesyonel ilişkilere büyük önem veriyoruz

AA: İRNA ile profesyonel ilişkilere büyük önem veriyoruz

Tahran, İRNA- Anadolu Ajansı Genel Müdürü Şenol Kazancı, İRNA Genel Müdürü Seyyid Ziya Haşimi'ye gönderdiği mektupta, AA'nın İRNA ile dostane ve profesyonel ilişkilere büyük önem verdiğini söyledi.

'İRNA'nın profesyonel performansına atıfta bulunan Kazancı, ‘İRNA ve Anadolu Ajansı, bölgede ve bölge ötesinde medya alanına değer ve güvenilirlik vermektedir. Haber ajansları zorlu zamanlarda her zaman önemli bir rol oynamıştır ve gelecekte de söylenti ve yalan bilgilerle mücadelenin isimsiz kahramanı olacaklarını inanıyorum' diye belirtti.

Daha önce  İran'ın resmi haber ajansı İRNA Genel Müdürü Seyyid Ziya Haşimi, Anadolu Ajansı'nı (AA) 100. kuruluş yıldönümü dolayısıyla tebrik ederek AA ve İRNA'nın, 40 yıl önce imzaladıkları ilk anlaşmadan bu yana yakın ilişkilerini sürdürdüklerini vurgulamıştı.

1920 yılında kurulan Türkiye'nin resmi haber ajansı Anadolu Ajansı, Farsça dahil olmak üzere 14 dilde yayın yapmaktadır.

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