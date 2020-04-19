AA: İRNA ile profesyonel ilişkilere büyük önem veriyoruz

'İRNA'nın profesyonel performansına atıfta bulunan Kazancı, ‘İRNA ve Anadolu Ajansı, bölgede ve bölge ötesinde medya alanına değer ve güvenilirlik vermektedir. Haber ajansları zorlu zamanlarda her zaman önemli bir rol oynamıştır ve gelecekte de söylenti ve yalan bilgilerle mücadelenin isimsiz kahramanı olacaklarını inanıyorum' diye belirtti.

Daha önce İran'ın resmi haber ajansı İRNA Genel Müdürü Seyyid Ziya Haşimi, Anadolu Ajansı'nı (AA) 100. kuruluş yıldönümü dolayısıyla tebrik ederek AA ve İRNA'nın, 40 yıl önce imzaladıkları ilk anlaşmadan bu yana yakın ilişkilerini sürdürdüklerini vurgulamıştı.

1920 yılında kurulan Türkiye'nin resmi haber ajansı Anadolu Ajansı, Farsça dahil olmak üzere 14 dilde yayın yapmaktadır.