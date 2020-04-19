İran İlmiye Havzası, Ortodoks Kilisesi ile iş birliğine hazır

Havza Haber Merkezi'nden yapılan açıklamaya göre, yazılı açıklama yapan Ayetullah Arafi, 'Üüzücü korona virüsü salgını olayı, ülkelerle halkların eziyet ve acı çekmesine neden olurken, din alimleri, bilginler ve düşünürleri derinden üzmüştür' açıklamasını yaptı.

İlmiye Havzaları ve burada eğitim gören talebelerle eğitim veren hocaların uluslararası bilim merkezleri, dini merkezler, üniversiteler, din öncüleri ve Ortodoks Kilisesi ile başta sanal ortam olmak üzere bilimsel, araştırma, kültürel ve yardımseverlikle ilgili iş biriği yapmaya hazır olduklarına dikkati çeken Ayetullah Arafi, 'Bu iş birliği sayesinde tüm dinlerin yan yana insanlık için hizmet edeceğini imkan sağlayabilir' değerlendirmesinde bulundu.

Dünya Kiliseler Konseyi'nden Ayetullah Arafi'nin mektubuna yanıt

Dünya Kiliseler Konseyi yeni Başkan Vekili Ayon Soka, Ayetullah Arafi'nin gönderdiği mektuba yanıt olarak, 'İran halkının korona salgını koşullarında çektiği büyük acı ve eziyetten haberdarız. İran'a karşı uygulanan ambargoların şimdiki çok zor koşulları daha da ağırlaştırdığını da biliyoruz' dedi.