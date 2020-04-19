19 Nis 2020 15:12
Journalist ID: 2391
News Code: 83756758
0 Persons

Güney Pars Gas Sahası 11. Fazında 5 kuyunun kazı çalışamaları yapılacak

Güney Pars Gas Sahası 11. Fazında 5 kuyunun kazı çalışamaları yapılacak

Tahran, İRNA- Petropars Şirketi Genel MüdürüHamidrıza Mesudi, koronavirüsün Mart ayında yayılması sonucu Güney Pars Gaz Sahası'nın 11. fazının yükleme işlemlerinin ertelendiğine işaret ederek, 'Bu fazda 5 kuyunun kazı çalışmaları, bahar sonu veya yazın başında yapılacak' dedi.

Petrol Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, 11. fazın jacket yapım faaliyetinin tamamlandığını kaydeden Mesudi, yükleme işlemlerinin hazırlıklarıınn yapıldığını ve jacketin Mayıs'ın ortalarında yapılmasını umduklarını dile getirdi.

Yükleme işlemlerinin yapılmasından ve jacketin Fars Körfezi surlarına ulaşmasının ardından platform monte işlemlerinin başlayacağının altını çizen Mesudi, bu beş kuyunun kazı çalışmalarının jacketin monte edilmesinden sonra yapılacağını bildirdi.

Güney Pars Gaz Sahası 11. fazındaki kuyuların kazı çalışmalarının başlayacağı zamana değinen Mesudi, 'Hava koşullarının elverişli olması durumunda, Haziran ayının ortalarında bu işi gerçekleştireceğiz' değerlendirilmesinde bulundu.

Korona virüsü salgınının yayılması nedeniyle bu fazda jacket yükleme işlemlerinin ertelendiğine dikkati çeken Mesudi, 'Keşm Adası'nda bulunan bu jacketin yükleme işlemleri şu an başlamıştır' diye ekledi.

Güney Pars Gaz Sahası 11. fazı gelişimi, Total ve Çin Ulusal Petrol Şirketi'nin çekilmesindne sonra tamamen Petropars şirketine devredilmiştir.

yorumunuz

You are replying to: .
1 + 13 =