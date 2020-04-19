İran’da koronadan iyileşenlerin sayısı 57 bin 23'e ulaştı

Dünden bu yana 1343 kişide daha korona virüs tanısı konulduğuna dikkati çeken Cihanpur, son 24 saatte bu vakalardan 87’sinin daha yaşamını yitirdiğini söyledi.

Cihanpur, bugüne kadar İran'da korona virüsünden hayatını kaybedenlerin sayısının 5 bin 118'e, bu hastalığa yakalananların sayısının 82 bin 211’e yükseldiğini, 57 bin 23 kişinin ise iyileştiğini bildirerek, koronavirüs hastalarından 3 bin 456 kişinin kritik durumda ve yoğun bakımda olduğunu kaydetti.

Ülkede şimdiye kadar 341 bin 662 korovavirüs tanı testinin gerçekleştirildiğine işaret eden Cihanpur, 'Yeni vakaların sayısında kademeli bir düşüş olmasına rağmen, tüm uyarılar geçerliliğini koruyor. Akıllı mesafe ve gerekli işlerin geri dönüşü ile trafik artabilir, bu nedenle mesafe izleme önemlidir ve ev maskelerinin kullanımı yardımcı olabilir. İnsanların gözlemleyerek ve gereksiz iletişim ve hareketlerden kaçınarak hastalığı kontrol etmeye yardımcı olacağını umuyoruz’ diye ekledi.