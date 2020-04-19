İran'ın en büyük güneş enerji santrali yabancı yatırımla Yezd'de inşa edilecek

Yatırımla ilgili gerekli izinlerin İran Yatırım ve Ekonomik ve Teknik Yardımlar Kurumu'nc verildiğini ve yabancı yatırımcıın inşa sürecini başlatmak için hazırlıklarını sürdürdüğünü ifade eden Namazi, 'İnşa edilecek bu santralde yıllık 300 milyon megavat elektrik üretimi öngörülmektedir. Yatırımcı, üretilecek elektriği doğrudan komşu ülkelere ihraç etmek için gerekli izinlere sahiptir' dedi.

Yatırım miktarının 300 milyon avroyu bulduğunu dile getiren Namazi, 'İzin sürecinin tamamlanması için Yezd Yatırım Hizmetleri İl Kurumu'nca birçok işlem yapılmıştır' diye konuştu.

Yezd ili, büüyk çölleri barındırdığı için güneş ışınlarının vurduğu en iyi konuma sahip illerden biri olarak İran'ın güneş enerjisi santralleri cenneti olarak bilinmekte ve yatırımcılar dabu hususta yatırım içni rağbet gösermektedir.

Halihazırda İtalya, Fransa, Almanya, Avusturya, Hollanda, Kıbrıs, Polonya ve BAE'den yatırımcıların 76 milyon dolarlık yatırımla 7 santrale yatırım yapmış ve bu santraller 70 megavat kapasite ve 53 megavat aktif kapasite ile faaliyet etmektedir.