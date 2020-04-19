Zarif, yarın Suriye’ye gidecek

Musevi, Zarif'in bir günlük Suriye ziyareti sırasında Suriye Cumhurbaşkanı Beşşar Esad ve Dışişleri Bakanı Velid Muallim ile bir araya geleceğini ve bu yetkililerle yapacağı görüşmelerde, Suriye'nin terörle mücadelesi, ikili ilişkiler, bölgesel gelişmeler ve siyasi ve saha konularını ele alacağını ifade etti.

Zarif en son Mart ayında Suriye'yi ziyaret etmişti. Bu yılın Ocak ayında ise Suriye Dışişleri Bakanı Muallim ve Savunma Bakanı General Ali Abdullah Eyyüp, Tahran'da İran yetkilileriyle bir araya geldi.