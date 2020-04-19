İran Ortadoğu'da İHA alanında en üstün ülke

Basın toplantısında konuşan General Nesirzade, 'Hava Kuvvetlerimiz İran yapımı Ebabil-3, Kerrar ve çok amaçlı İHA'ları teslim almıştır. Kerrar İH'A'ları savaş uçağı olarak yüksek tonajlı mühimmatı taşıyabilecek kapasitededir. Kerrar, insanlı hava araçları kadar mühhimmat ve silah taşıyabilir' dedi.

Ebabil-3 İHA'sının üzerine yüklenen mühimmat nedeniyle aynı zamanda savaş amaçlı da kullanıldığına dikkati çeken General Nesirzade, bunlardan 10 adedin Hava Kuvvetleri filosuna verildiğini belirtti.

Keman-12 dronunun üretilerek hava Kuvvetleri filosuna teslim edildiğini dile getiren Hava Kuvvetleri Komutanı, 'Keman-22 dorunu, en gelişmiş dronelardandır. Yüksek hacimde üretilen bu savaş uçağı, test uçuşu yapmamamış ama gerekli izinleri almıştır' diye konuştu.

Bölgede İHA ve dron üretimi açısından en iyi ülkelerden biri olduklarının altını çizen General Nesirzade, 'Hiçbir ülke kullandığımız teknolojiye sahip değildir. Hatta dünyada ilk 5 ülkeden biriyiz' diye ekledi.